Erster Abschluss, erstes Tor – und am Ende ein souveräner Auswärtssieg: Der SV 09 Arnstadt hat beim 1. Suhler SV mit 3:0 gewonnen. Vor 165 Zuschauern präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Martin Hauswald vor allem in den entscheidenden Situationen abgeklärter und effizienter. Während Suhl über weite Strecken Probleme hatte, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen, schlugen die Gäste bei ihren Möglichkeiten konsequent zu.