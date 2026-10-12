Acht Spiele, acht Niederlagen: Keiner einzigen Mannschaft der Fußball-Thüringenliga gelang es in den vergangenen zehn Jahren nach einem solch katastrophalen Start noch die Klasse in der 6. Liga zu halten. Keine einzige Mannschaft stand in den zurückliegenden zehn Spielzeiten zu diesem Zeitpunkt der Saison noch ohne Zähler da – nur dem 1. Suhler SV ist das gelungen. Auch am jüngsten Wochenende zog man den Kürzeren, 2:7 bei Schott Jena.