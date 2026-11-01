Der FC Saalfeld kann offenbar beides: Wenn es nötig ist, tief stehen, auf Konter lauern und die dann auch eiskalt ausnutzen. So hat es das Team von Trainer Ken Langhammer Anfang August am 2. Spieltag in Heiligenstadt gemacht und 2:0 bei einem der Meisterschaftsfavoriten der Thüringenliga gewonnen. „Wir standen relativ tief und gut. Wir hatten zwei Konter. Wir machen aus Scheiße Gold. Das ist dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren unsere Stärke“, beschreibt das FC-Stürmer Stan Kleyla.