Mit gerade einmal 17 Jahren debütierte Kilian Pfaff im Landesklassenteam von Grün-Weiß Gospenroda. In der Saison 2019/20 lernte Olaf Gabriel bei seinem einjährigen Intermezzo den Grün-Weißen das Stürmertalent kennen. Gabriel, seit 2020 erneut Trainer beim FC Schwein-Gumpelstadt, überzeugte das Stürmertalent zu einem Wechsel hin zu den Glückrunnern. Kilian Pfaff hielt das, was sich sein neuer Verein von ihm versprach. Er hatte 2022 wesentlichen Anteil am Aufstieg in die Thüringenliga. Dort bildete er im ersten Jahr mit Adrian Vogt und Moritz Dittmann einen Traumsturm, den es wohl so schnell nicht wiedergeben wird. Kilian lernte im zweiten Thüringenliga-Jahr Zeiten der Erfolglosigkeit beim FC Schweina-Gumpelstadt kennen. Erst mit einer kaum für möglich gehaltenen Energieleistung in der Schlussphase der Saison rettete sich das Team von Trainer Olaf Gabriel auf einen Nichtabstiegsplatz. In einer ähnlich angespannten Lage befindet sich der FC aktuell. Kilian Pfaff schaut auf das Spiel am Samstag um 15 Uhr und wie er den Stand der Dinge in Sachen Klassenerhalt beim FC Schweina-Gumpelstadt bewertet.