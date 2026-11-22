Am 13. Spieltag der Fußball-Thüringenliga gastierte der SV 09 Arnstadt beim Oberliga-Absteiger SC Heiligenstadt. Die Nullneuner konnten an die starke Leistung aus dem Pokalspiel gegen Meuselwitz anknüpfen, agierten auf Augenhöhe und hätten sich zumindest ein Remis verdient. Die Arnstadt-Elf begann selbstbewusst und drängte auf ein frühes Tor. So wurde Tim Weilert in aussichtsreicher Position noch geblockt (7.). Doch in Front zogen die Hausherren: Aus dem Nichts markierte Wolanski den Führungstreffer (22.). Danach verloren die Nullneuner unverständlich völlig den Faden und hatten in dieser Phase Glück, nicht noch einen Treffer zu kassieren.