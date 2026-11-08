Immerhin das können sich die Spieler des 1. Suhler SV nach der höchsten Niederlage in dieser Thüringenliga-Saison ins eigene Stammbuch schreiben: Einmal gegen einen Mann gekickt zu haben, dessen Marktwert mal bei 100.000 Euro gelegen hat. „In der Zeit damals war das schon eine coole Sache. Da hat man auch immer mal reingeguckt, ob sich was verändert hat. Aber am Ende sind es leider nicht die Millionen, die die Bayern-Spieler dort stehen haben. Aber es war natürlich cool, dass man überhaupt einen Marktwert dort stehen hatte“, erzählt Denis Jäpel.