Arnstadt konnte auch in dieser mäßigen Partie sein wahres Leistungsvermögen nicht abrufen und verlor zum dritten Mal in der noch jungen Saison, dieses Mal mit 2:3 gegen Wacker Nordhausen. „Wacker präsentierte sich brutal effizient vor dem Tor, dazu bekamen wir Schwerdt in zwei Situationen nicht in den Griff, als wir eine gute Phase nach der Pause hatten, waren wir nah am Ausgleich dran, dann fiel aber aus dem Nichts das dritte entscheidende Gegentor“ so Arnstadts Trainer Rene Deubner nach dem Spiel. Dabei rissen die Gäste keineswegs Bäume aus, schienen schlagbar. Sie machten klug die Räume eng, standen tief und zeigten sich effektiv im nutzen ihrer Torgelegenheiten. Den Hausherren fehlte es an Tempo, Zug zum Tor und zündenden Ideen. Sie fanden einfach nicht in ihr Spiel.