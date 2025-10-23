Die Spielvereinigung Geratal wartet nun schon seit knapp drei Monaten auf einen Heimpunkt. Das letzte Erfolgserlebnis in Geraberg resultiert vom 9. August beim 1:1 gegen Nordhausen. Am Samstag, 14 Uhr, kommt mit Büßleben der unmittelbare Tabellennachbar und damit die Chance, endlich drei Punkte zu behalten. Die Gäste konnten bisher auswärts noch nichts reißen, stehen aktuell mit fünf Punkten und 9:17 Toren ähnlich schlecht da wie die Gerataler (6, 10:17).