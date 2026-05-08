Zum „Remis-Meister“ dieser Fußball-Thüringenliga-Saison hat sich der SV Borsch mit dem 0:0 (zehntes Unentschieden im 25. Spiel) am vergangenen Wochenende eigentlich schon gekrönt, das erklärte Ziel ist allerdings nicht jener fiktive Titel, sondern der Klassenerhalt. Und für den dürfen gern noch ein paar weitere Punkte her. Vielleicht klappt es damit ja am Samstag (15 Uhr) im Auswärtsspiel beim aktuell Tabellendritten 1. FC Eichsfeld.