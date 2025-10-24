Nach der Partie in der vergangenen Woche in Saalfeld, die nach dem späten Ausgleichstreffer von Borschs Routinier Niklas Kraus einen weiteren wichtigen Auswärtspunkt für die Rhöner Mannschaft von Andreas Mannel brachte, hat es den Trainer regelrecht aus den „Latschen gehauen“. „Eine Grippe ohne Vorankündigung war stärker als ich. Ich bin immer noch ein bisschen geplagt“, bekannte der als der „rastlose Geist“ bekannte Übungsleiter der Borscher. Der Infekt forderte seinen Tribut ein und setzte Mannel ein paar Tage außer Gefecht. Zwei Tage vor der Heimbegegnung gegen den FC Weida zeigte er sich aber recht zuversichtlich, dass er am Sonntag ab 14 Uhr an der Seitenlinie wieder das Ruder fest in der Hand auf den Bank des SV Borsch haben wird.