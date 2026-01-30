Da sind sie wieder, die alljährlichen Probleme der Vereine beim Start in die Rückrunde. Trotz Klimawandel ist es ja nicht unüblich, dass im Januar und Februar in Thüringen und speziell in den Bergregionen mit Schnee zu rechnen ist. Da ist es schon sehr optimistisch, Anfang Februar ein Nachholspiel anzusetzen. Mit dieser Aufgabenstellung haben sich die Thüringenliga-Kicker des SV Borsch auseinanderzusetzen. Von den verantwortlichen Ansetzern für die Punktspiele ist die Nachholpartie des 13. Spieltages gegen Schleiz von Ende November, witterungsbedingt verschoben, auf den nächsten Sonntag terminiert wurden.