Mit einer überragenden Defensive und einigen Nadelstichen im Angriff gewinnen die Männer des SV Borsch gegen die SpVgg Geratal mit 2:0 Toren. Die bis auf Steven Reinhold mit jungen Spielern besetzten Gäste spielen engagiert, müssen aber gegen die Borscher, „die den Sieg etwas mehr wollten“ (SpVgg-Trainer Frank Schwalenberg) Lehrgeld zahlen. Borsch steht nach dem zweiten Saisonsieg mit sieben Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, während Geratal auf dem elften Rang verharrt.