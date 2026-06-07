Die Szenerie nach dem Abpfiff des Schiedsrichters Maurice Moszczynski am Samstag, 16.47 Uhr, sprach Bände. Hängende Köpfe zum Zeichen der großen Enttäuschung auf der einen, riesiger Jubel und ein lautes „Jaaaaaa“ als Ausdruck des Sieges auf der anderen Seite. Statt zum Sportfest den Klassenerhalt im Vergleich der beiden Neulinge am vorletzten Spieltag zu schaffen, hat der SV 1925 Borsch gegen den bisherigen Tabellenletzten SV Blau-Weiß Büßleben mit 0:3 verloren. Büßleben verbesserte sich auf den vorletzten Rang, während das neue Schlusslicht BSG Wismut Gera abgestiegen ist.