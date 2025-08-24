Geismar ist immer wieder eine Reise wert. Der Besuch am Sportfestwochenende auf dem schmucken Sportplatz in der kleine Rhöngemeinde, die zum großen Verbund der Fußballvereine im Ulstertal gehört, lohnt sich, wenn der SV Borsch sein Punktspiel in Geismar absolviert. So auch in diesem Jahr. Für die 350 Zuschauer war nicht nur neben dem Platz bestens gesorgt, sondern beide Mannschaften trugen mit ihren Leistungen ihren Teil für einen tollen Fußballnachmittag bei.