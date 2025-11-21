Am Samstag (16 Uhr) empfängt der SV Borsch im Heimspiel der Fußball-Thüringenliga den Tabellenachten FSV Schleiz. Das drittletzte Spiel der Borscher vor der Winterpause steht jedoch nach den ersten Schneeflocken noch auf der Kippe.
