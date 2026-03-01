Der Sport schreibt immer wieder seine eigenen, zum Glück oft gute Geschichten. Da reist der Aufsteiger SV Borsch mit 16 Zählern zum Tabellenführer SV Schott Jena (40 Punkte) und die meisten hoffen im Vorfeld, dass die Schlappe nicht so hoch ausfällt. Immerhin hatten die Saalestädter am 24. August 4:2 zum Sportfest in Geismar gegen die Rhöner gewonnen. Denkste – die Männer von SV B-Trainer Andreas Mannel zeigen einmal mehr viel Moral und treten mit einem 1:1-Unentschieden die Heimreise an. Mit dem gerade 18 Lenze jung gewordenen Conrad Luther und dem nach langer Verletzungspause genesenen Thomas Mannel feierten gleich zwei Borscher in Jena ihr Thüringenliga-Debüt.