Trainer Andreas Mannel sprach unter der Woche von einer ordentlichen Vorbereitung seiner Aufstiegsmannschaft und machte unmissverständlich deutlich, dass ihr erste Ziel „Klassenerhalt“ lauten muss. Alles für den Rhöhner Fußballnachwuchs, in den vergangenen Jahren qualitativ und quantitativ enorm gewachsen und für den Verein als sportliches Aushängeschild einer ganzen Region. Mit dem 3:1-Auswärtssieg beim FSV Preußen Bad Langensalza, der in seine zwölfte Saison in Thüringens höchste Spielklasse geht, haben die Borscher eine erste Duftmarke gesetzt.