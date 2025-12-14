Der tiefe und schwer zu bespielende Boden forderte von den Borscher Fußballern am dritten Advent seinen Tribut. Noch mehr als die 0:3-Niederlage gegen den FC An der Fahner Höhe schmerzte das doppelte Verletzungsaus für David Kraus und Anton Sadowski nach gut einer halben Stunde. Krauses Fußballnachmittag endete mit einem Handbruch und er wurde per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, während Sadowski mit Verdacht auf eine Bänderverletzung den Platz verlassen musste. Die Ausfälle kamen für die Elf von Trainer Andreas Mannel zur Unzeit und waren im weiteren Spielverlauf nicht zu verkraften.