Am Sonntag gastiert der SV 09 Arnstadt um 14 Uhr in der Fußball-Thüringenliga im Albert-Kuntz-Sportpark beim FSV Wacker Nordhausen. In diesem Duell der Traditionsvereine, die sich schon in den Siebzigern und Achtzigern in der DDR Liga Staffel E gegenüberstanden, ist die Ausgangslage anders als viele Jahre vorher, bei denen die Südharzer meistens die Favoritenrolle innehatten. Nach unruhigen Zeiten in den vergangenen Jahren geht es für Wacker nur um den Klassenerhalt, so nehmen sie gegenwärtig mit 26 Punkten und 42:60 Toren den 13. Platz in der Tabelle ein. In den letzten fünf Spielen erkämpften sich die Rolandstädter sieben Punkte. Der letzte Sieg der Arnstädter in Nordhausen liegt schon siebzehn Jahre zurück, damals gelang ein 4:2 Erfolg. Die Hauswald-Schützlinge wollen die lange Durststrecke beenden und streben einen Dreier an. Im Hinspiel siegten die Nullneuner mit 2:1.