Was ist an der sportlich schwierigen Situation des FC Schweina-Gumpelstadt derzeit immer gleich? Die Glücksbrunner Spieler treten als Tabellenletzter in Thüringens höchster Spielklasse immer als krasser Außenseiter an. Das ist am Samstag ab 14 Uhr mit der Auswärtsaufgabe beim Tabellenfünften FC Thüringen Weida nicht anders.