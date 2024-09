Am siebten Spieltag musste die Spielvereinigung Geratal zum FSV nach Schleiz reisen. Beide Mannschaften befinden sich in der selben Tabellenregion, sodass ein enges Spiel zu erwarten war. Am Ende gab es eine Punkteteilung, wobei die Spielvereinigung in aller letzter Sekunde noch den 1:1-Ausgleichstreffer erzielen konnte.