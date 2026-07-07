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  6. Alle Spiele im Überblick

Fußball-Thüringenliga Alle Spiele im Überblick

Am 31. Juli startet die neue Thüringenliga-Saison mit der Partie 1. Suhler SV gegen Geratal. Den kompletten Spielplan der Saison 2026/2027 gibt’s hier.

Fußball-Thüringenliga: Alle Spiele im Überblick
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Im Suhler Auestadion wird am 31. Juli die neue Thüringenliga-Saison mit dem Abendspiel 1. Suhler SV gegen Geratal eröffnet. Anstoß ist 18.30 Uhr. Foto: Karl-Heinz Frank

HINRUNDE

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1. Spieltag

Freitag, 31. Juli, 18.30 Uhr: 1. Suhler SV – SpVgg Geratal

Samstag, 1. August, 14 Uhr: FC An der Fahner Höhe – 1. FC Eichsfeld, SV Bad Frankenhausen – 1. SC Heiligenstadt; 15 Uhr: FC Thüringen Weida – FSV Preußen Bad Langensalza, FC Einheit Bad Berka – TSV Gera-Westvororte, FC Saalfeld – FSV Schleiz, SV Neustadt/Orla – SV 09 Arnstadt

Sonntag, 2. August, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – SV Schott Jena

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2. Spieltag

Samstag, 8. August, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – SV Neustadt/Orla; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – SV Bad Frankenhausen; 14 Uhr: 1. SC Heiligenstadt – FC Saalfeld, 1. FC Eichsfeld – FC Thüringen Weida, FSV Preußen Bad Langensalza – 1. Suhler SV; 15 Uhr: FSV Schleiz – FC Einheit Bad Berka, TSV Gera-Westvororte – FC An der Fahner Höhe, SpVgg Geratal – Wacker Nordhausen

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3. Spieltag

Samstag, 15. August, 14 Uhr: FC An der Fahner Höhe – FSV Schleiz, SV Bad Frankenhausen – SV Schott Jena, 1. Suhler SV – 1. FC Eichsfeld; 15 Uhr: FC Thüringen Weida – TSV Gera-Westvororte, FC Einheit Bad Berka – 1. SC Heiligenstadt, FC Saalfeld – SV 09 Arnstadt, SpVgg Geratal – FSV Preußen Bad Langensalza

Sonntag, 16. August, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – SV Neustadt/Orla

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4. Spieltag

Samstag, 29. August, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – FC Saalfeld; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – FC Einheit Bad Berka; 14 Uhr: 1. SC Heiligenstadt – FC An der Fahner Höhe, 1. FC Eichsfeld – SpVgg Geratal; 15 Uhr: FSV Schleiz – FC Thüringen Weida, TSV Gera-Westvororte – 1. Suhler SV, SV Neustadt/Orla – SV Bad Frankenhausen

Sonntag, 30. August, 14 Uhr: FSV Preußen Bad Langensalza – Wacker Nordhausen

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5. Spieltag

Samstag, 12. September, 14 Uhr: FC An der Fahner Höhe – SV 09 Arnstadt, FSV Preußen Bad Langensalza – 1. FC Eichsfeld, 1. Suhler SV – FSV Schleiz; 15 Uhr: FC Thüringen Weida – 1. SC Heiligenstadt, FC Einheit Bad Berka – SV Schott Jena, FC Saalfeld – SV Neustadt/Orla, SpVgg Geratal – TSV Gera-Westvororte

Sonntag, 13. September, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – SV Bad Frankenhausen

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6. Spieltag

Samstag, 19. September, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – FC An der Fahner Höhe; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – FC Thüringen Weida; 14 Uhr: 1. SC Heiligenstadt – 1. Suhler SV, 1. FC Eichsfeld – Wacker Nordhausen, SV Bad Frankenhausen – FC Saalfeld; 15 Uhr: FSV Schleiz – SpVgg Geratal, TSV Gera-Westvororte – FSV Preußen Bad Langensalza, SV Neustadt/Orla – FC Einheit Bad Berka

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7. Spieltag

Samstag, 26. September, 14 Uhr: FC An der Fahner Höhe – SV Neustadt/Orla, 1. FC Eichsfeld – TSV Gera-Westvororte, FSV Preußen Bad Langensalza – FSV Schleiz, 1. Suhler SV – SV 09 Arnstadt; 15 Uhr: FC Thüringen Weida – SV Schott Jena, FC Einheit Bad Berka – SV Bad Frankenhausen, SpVgg Geratal – 1. SC Heiligenstadt

Sonntag, 27. September, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – FC Saalfeld

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8. Spieltag

Samstag, 10. Oktober, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – 1. Suhler SV; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – SpVgg Geratal; 14 Uhr: 1. SC Heiligenstadt – FSV Preußen Bad Langensalza, SV Bad Frankenhausen – FC An der Fahner Höhe; 15 Uhr: FSV Schleiz – 1. FC Eichsfeld, TSV Gera-Westvororte – Wacker Nordhausen, FC Saalfeld – FC Einheit Bad Berka, SV Neustadt/Orla – FC Thüringen Weida

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9. Spieltag

Samstag, 17. Oktober, 14 Uhr: FC An der Fahner Höhe – FC Saalfeld, 1. FC Eichsfeld – 1. SC Heiligenstadt, FSV Preußen Bad Langensalza – SV 09 Arnstadt, 1. Suhler SV – SV Neustadt/Orla; 15 Uhr: FC Thüringen Weida – SV Bad Frankenhausen, TSV Gera-Westvororte – FSV Schleiz, SpVgg Geratal – SV Schott Jena

Sonntag, 18. Oktober, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – FC Einheit Bad Berka

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10. Spieltag

Samstag, 24. Oktober, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – FSV Preußen Bad Langensalza; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – 1. FC Eichsfeld; 14 Uhr: 1. SC Heiligenstadt – TSV Gera-Westvororte, FSV Schleiz – Wacker Nordhausen, FC Saalfeld – FC Thüringen Weida, SV Bad Frankenhausen – 1. Suhler SV, SV Neustadt/Orla – SpVgg Geratal; 15 Uhr: FC Einheit Bad Berka – FC An der Fahner Höhe

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11. Spieltag

Samstag, 31. Oktober, 14 Uhr: FC Thüringen Weida – FC Einheit Bad Berka, FSV Schleiz – 1. SC Heiligenstadt, TSV Gera-Westvororte – SV 09 Arnstadt, 1. FC Eichsfeld – SV Schott Jena, FSV Preußen Bad Langensalza – SV Neustadt/Orla, SpVgg Geratal – SV Bad Frankenhausen, 1. Suhler SV – FC Saalfeld

Sonntag, 1. November, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – FC An der Fahner Höhe

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12. Spieltag

Samstag, 7. November, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – TSV Gera-Westvororte; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – FSV Schleiz; 14 Uhr: 1. SC Heiligenstadt – Wacker Nordhausen, FC An der Fahner Höhe – FC Thüringen Weida, FC Saalfeld – SpVgg Geratal, SV Bad Frankenhausen – FSV Preußen Bad Langensalza, SV Neustadt/Orla – 1. FC Eichsfeld; 15 Uhr: FC Einheit Bad Berka – 1. Suhler SV

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13. Spieltag

Samstag, 21. November, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – FC Thüringen Weida, 1. SC Heiligenstadt – SV 09 Arnstadt, FSV Schleiz – SV Schott Jena, TSV Gera-Westvororte – SV Neustadt/Orla, 1. FC Eichsfeld – SV Bad Frankenhausen, FSV Preußen Bad Langensalza – FC Saalfeld, SpVgg Geratal – FC Einheit Bad Berka, 1. Suhler SV – FC An der Fahner Höhe

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14. Spieltag

Samstag, 28. November, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – 1. SC Heiligenstadt; 14 Uhr: FC Thüringen Weida – 1. Suhler SV, FC An der Fahner Höhe – SpVgg Geratal, FC Saalfeld – 1. FC Eichsfeld, SV Bad Frankenhausen – TSV Gera-Westvororte, SV Neustadt/Orla – FSV Schleiz; 15 Uhr: FC Einheit Bad Berka – FSV Preußen Bad Langensalza

Sonntag, 29. November, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – SV 09 Arnstadt

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15. Spieltag

Samstag, 5. Dezember, 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – SV Schott Jena; 14 Uhr: 1. SC Heiligenstadt – SV Neustadt/Orla, FSV Schleiz – SV Bad Frankenhausen, TSV Gera-Westvororte – FC Saalfeld, 1. FC Eichsfeld – FC Einheit Bad Berka, FSV Preußen Bad Langensalza – FC An der Fahner Höhe, SpVgg Geratal – FC Thüringen Weida, 1. Suhler SV – Wacker Nordhausen

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RÜCKRUNDE

16. Spieltag

Samstag, 20. Februar, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – Wacker Nordhausen; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – SV Neustadt/Orla; 14 Uhr: FSV Preußen Bad Langensalza – FC Thüringen Weida, 1. FC Eichsfeld – FC An der Fahner Höhe, TSV Gera-Westvororte – FC Einheit Bad Berka, FSV Schleiz – FC Saalfeld, 1. SC Heiligenstadt – SV Bad Frankenhausen, SpVgg Geratal – 1. Suhler SV

17. Spieltag

Samstag, 27. Februar, 14 Uhr: SV Bad Frankenhausen – SV 09 Arnstadt, FC Saalfeld – 1. SC Heiligenstadt, FC An der Fahner Höhe – TSV Gera-Westvororte, FC Thüringen Weida – 1. FC Eichsfeld, 1. Suhler SV – FSV Preußen Bad Langensalza, SV Neustadt/Orla – SV Schott Jena; 15 Uhr: FC Einheit Bad Berka – FSV Schleiz

Sonntag, 28. Februar, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – SpVgg Geratal

18. Spieltag

Samstag, 6. März, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – SV Bad Frankenhausen; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – FC Saalfeld; 14 Uhr: SV Neustadt/Orla – Wacker Nordhausen, TSV Gera-Westvororte – FC Thüringen Weida, FSV Schleiz – FC An der Fahner Höhe, 1. SC Heiligenstadt – FC Einheit Bad Berka, FSV Preußen Bad Langensalza – SpVgg Geratal, 1. FC Eichsfeld – 1. Suhler SV

19. Spieltag

Samstag, 13. März, 14 Uhr: FC An der Fahner Höhe – 1. SC Heiligenstadt, FC Thüringen Weida – FSV Schleiz, 1. Suhler SV – TSV Gera-Westvororte, SpVgg Geratal – 1. FC Eichsfeld, SV Bad Frankenhausen – SV Neustadt/Orla, FC Saalfeld – SV Schott Jena; 15 Uhr: FC Einheit Bad Berka – SV 09 Arnstadt

Sonntag, 14. März, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – FSV Preußen Bad Langensalza

20. Spieltag

Samstag, 20. März, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – FC Einheit Bad Berka; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – FC An der Fahner Höhe; 14 Uhr: SV Bad Frankenhausen – Wacker Nordhausen, 1. SC Heiligenstadt – FC Thüringen Weida, SV Neustadt/Orla – FC Saalfeld, 1. FC Eichsfeld – FSV Preußen Bad Langensalza, TSV Gera-Westvororte – SpVgg Geratal, FSV Schleiz – 1. Suhler SV

21. Spieltag

Samstag, 3. April, 14 Uhr: 1. Suhler SV – 1. SC Heiligenstadt, FSV Preußen Bad Langensalza – TSV Gera-Westvororte, FC An der Fahner Höhe – SV Schott Jena; 15 Uhr: FC Thüringen Weida – SV 09 Arnstadt, SpVgg Geratal – FSV Schleiz, FC Saalfeld – SV Bad Frankenhausen, FC Einheit Bad Berka – SV Neustadt/Orla

Sonntag, 4. April, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – 1. FC Eichsfeld

22. Spieltag

Samstag, 10. April, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – FC Thüringen Weida; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – 1. Suhler SV; 14 Uhr: SV Bad Frankenhausen – FC Einheit Bad Berka, 1. SC Heiligenstadt – SpVgg Geratal; 15 Uhr: FC Saalfeld – Wacker Nordhausen, SV Neustadt/Orla – FC An der Fahner Höhe, TSV Gera-Westvororte – 1. FC Eichsfeld, FSV Schleiz – FSV Preußen Bad Langensalza

23. Spieltag

Samstag, 17. April, 14 Uhr: FSV Preußen Bad Langensalza – 1. SC Heiligenstadt, 1. FC Eichsfeld – FSV Schleiz, FC An der Fahner Höhe – SV Bad Frankenhausen, 1. Suhler SV – SV Schott Jena; 15 Uhr: SpVgg Geratal – SV 09 Arnstadt, FC Einheit Bad Berka – FC Saalfeld, FC Thüringen Weida – SV Neustadt/Orla

Sonntag, 18. April, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – TSV Gera-Westvororte

24. Spieltag

Samstag, 24. April, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – SpVgg Geratal; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – FSV Preußen Bad Langensalza; 14 Uhr: SV Bad Frankenhausen – FC Thüringen Weida, 1. SC Heiligenstadt – 1. FC Eichsfeld; 15 Uhr: FC Einheit Bad Berka – Wacker Nordhausen, FC Saalfeld – FC An der Fahner Höhe, FSV Schleiz – TSV Gera-Westvororte, SV Neustadt/Orla – 1. Suhler SV

25. Spieltag

Samstag, 1. Mai, 14 Uhr: 1. FC Eichsfeld – SV 09 Arnstadt, FC An der Fahner Höhe – FC Einheit Bad Berka, 1. Suhler SV – SV Bad Frankenhausen, FSV Preußen Bad Langensalza – SV Schott Jena; 15 Uhr: TSV Gera-Westvororte – 1. SC Heiligenstadt, FC Thüringen Weida – FC Saalfeld, SpVgg Geratal – SV Neustadt/Orla

Sonntag, 2. Mai, 14 Uhr: Wacker Nordhausen – FSV Schleiz

26. Spieltag

Samstag, 8. Mai, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – 1. FC Eichsfeld; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – TSV Gera-Westvororte; 14 Uhr: FC An der Fahner Höhe – Wacker Nordhausen, 1. SC Heiligenstadt – FSV Schleiz, SV Bad Frankenhausen – SpVgg Geratal; 15 Uhr: FC Einheit Bad Berka – FC Thüringen Weida, SV Neustadt/Orla – FSV Preußen Bad Langensalza, FC Saalfeld – 1. Suhler SV

27. Spieltag

Montag, 17. Mai, 17.30 Uhr: FSV Schleiz – SV 09 Arnstadt, Wacker Nordhausen – 1. SC Heiligenstadt, FC Thüringen Weida – FC An der Fahner Höhe, 1. Suhler SV – FC Einheit Bad Berka, SpVgg Geratal – FC Saalfeld, FSV Preußen Bad Langensalza – SV Bad Frankenhausen, 1. FC Eichsfeld – SV Neustadt/Orla, TSV Gera-Westvororte – SV Schott Jena

28. Spieltag

Samstag, 22. Mai, 12.30 Uhr: SV Schott Jena – FSV Schleiz; 13 Uhr: SV 09 Arnstadt – 1. SC Heiligenstadt; 14 Uhr: SV Bad Frankenhausen – 1. FC Eichsfeld, FC An der Fahner Höhe – 1. Suhler SV; 15 Uhr: FC Thüringen Weida – Wacker Nordhausen, SV Neustadt/Orla – TSV Gera-Westvororte, FC Saalfeld – FSV Preußen Bad Langensalza, FC Einheit Bad Berka – SpVgg Geratal

29. Spieltag

Samstag, 5. Juni, 15 Uhr: SV 09 Arnstadt – Wacker Nordhausen, 1. Suhler SV – FC Thüringen Weida, SpVgg Geratal – FC An der Fahner Höhe, FSV Preußen Bad Langensalza – FC Einheit Bad Berka, 1. FC Eichsfeld – FC Saalfeld, TSV Gera-Westvororte – SV Bad Frankenhausen, FSV Schleiz – SV Neustadt/Orla, 1. SC Heiligenstadt – SV Schott Jena

30. Spieltag

Samstag, 12. Juni, 15 Uhr: SV Schott Jena – SV 09 Arnstadt, SV Neustadt/Orla – 1. SC Heiligenstadt, SV Bad Frankenhausen – FSV Schleiz, FC Saalfeld – TSV Gera-Westvororte, FC Einheit Bad Berka – 1. FC Eichsfeld, FC An der Fahner Höhe – FSV Preußen Bad Langensalza, FC Thüringen Weida – SpVgg Geratal, Wacker Nordhausen – 1. Suhler SV

(Stand: 7. Juli 2026)