„Die Spielvereinigung Geratal ist sehr erfreut darüber, dass wir auch in der Saison 2025/26 mit Yannis Roth planen können“, heißt es von Seite des Fußball-Thüringenligisten. Yannis Roth habe sich in guten Gesprächen mit der sportlichen Leitung frühzeitig für einen Verbleib bei der SpVgg Geratal, über die laufende Saison hinaus, entschieden. Er zähle zu den Leistungsträgern im Team, das untermauern die 14 Pflichtspieleinsätze in dieser Saison. „Eine frühzeitige Planung ist für alle Beteiligten wichtig und entscheidend für zukünftige Erfolge“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Yannis Roth verfügt über eine langjährige Erfahrung mit über 97 Spielen in höheren Ligen und ist von Spiel zu Spiel in der Defensive gefragt. Ausgebildet in Großbardorf (Landesliga Nordwest, Bayern), ging es über den Herpfer SV (Landesklasse) zur Spielvereinigung Geratal. Hier spielt Yannis Roth bereits seit 2023 und stabilisiert die Abwehr. „Wir wünschen Yannis für die Zukunft weiterhin viel Erfolg, Spaß und eine verletzungsfreie Zeit“, erklärt der Verein.