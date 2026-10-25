Nicht einmal aus Berlin gibt es am Samstag (24. Oktober) noch einigermaßen aufbauende Nachrichten für den 1. Suhler SV. Eine 0:9-Demütigung beziehen die Futsaler des Erfurter Clubs Blumenstadt United, dem fünf Spieler Suhls angehören, im Kampf um die Tabellenspitze in der NOFV-Regionalliga Süd gegen Verfolger Berlin Underdogs. Zauberer Zico verpasste die Partie in Neukölln gar, musste mit Magen-Darm-Beschwerden ins Krankenhaus.