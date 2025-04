Die magische Anziehungskraft des Fußballs ist auch in Thüringen ungebrochen. Der FC Rot-Weiß Erfurt und der FC Carl Zeiss Jena weisen jeweils einen mittleren vierstelligen Zuschauerschnitt auf, obwohl die Traditionsklubs seit Jahren in der Viertklassigkeit angesiedelt sind. Beim Derby im Steigerwaldstadion waren am Dienstag sogar 15 040 Fans live dabei. Sie erlebten ein Duell der sehenswerten Sorte, in dem die gut aufgelegten Hausherren gegen die Gäste von der Saale mit 3:1 gewannen.