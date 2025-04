Diesmal spielt das Wetter keinen Streich, dem zweiten Versuch dürfte nichts im Wege stehen: Mit anderthalbmonatiger Verspätung wird an diesem Dienstag (19 Uhr) im Steigerwaldstadion das Thüringenderby in der Fußball-Regionalliga Nordost zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena angepfiffen. Ursprünglich war es für den 23. Februar angesetzt, also für den Bundestagswahl-Sonntag Vier Tage vor dem geplanten Termin erfolgte die witterungsbedingte Absage, die in den Fanlagern beider Mannschaften mit großer Enttäuschung aufgenommen wurde.