Fußball-Thüringenderby: Drei Konter lassen Erfurt jubeln

Dass es tatsächlich so kam, hatte mit dem nahezu perfekten Umschaltspiel der Rot-Weißen zu tun – aber auch mit den ungewohnt vielen Fehlern und Schludrigkeiten der Jenaer. „Wir hatten vor den Umschaltaktionen gewarnt und waren vorbereitet“, knurrte Gästetrainer Volkan Uluc nach dem „Systemabsturz“, wie er den phasenweise enttäuschenden Auftritt seiner Schützlinge nannte: „In einem Stadion, in dem so eine Stimmung herrscht, darfst du nicht so viele Fehler machen wie wir. Wenn unsere Offensivspieler die gegnerischen Angriffe quasi selbst einleiten und bei uns die Restverteidigung nicht so funktioniert, wie es sein muss, ist man sehr enttäuscht.“