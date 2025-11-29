Fußball-Thüringenderby: Drei Konter lassen Erfurt jubeln

„Wir haben das auf den Platz gebracht, was wir in den letzten Wochen ein Stück weit haben vermissen lassen“, sagte der Coach nach dem 3:1 vor 15.040 Zuschauern im ausverkauften Steigerwaldstadion gegen den FC Carl Zeiss Jena. „Wir haben von Anfang an diese Gier, diese Leidenschaft und Überzeugung, diesen Glauben an den Derbysieg gezeigt. Das war der Schlüssel zum Erfolg.“ Nachdem der RWE-Motor zuletzt ins Stottern geraten war und der Frust im Umfeld wuchs, schworen Gerber und sein Trainerstab die Mannschaft vor dem Prestigeduell bei einer Teamsitzung ein: „Wir haben vor dem Derby noch mal alle mit ins Boot geholt. Und irgendwann haben wir gespürt, dass eigentlich nichts mehr schiefgehen kann.“