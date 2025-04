Auch das vierte Duell gegen den 1. FC Eichsfeld entschieden die Nullneuner für sich. Am Verdienst des Dreiers gab es keinen Zweifel, da die Gäste über weite Strecken Spiel und Gegner beherrschten, ihre Torgelegenheiten konsequent nutzten und auch im Defensivverhalten bis auf eine kurze Phase vor dem Pausenpfiff stellungssicher agierten. Beide Teams hatten keine Bestbesetzung am Start, so fehlten beim Gastgeber unter anderem die Ex-Profis Pichinot und Göbel, während aufseiten der Arnstädter Kunz, Stelzer und Kiraly passen mussten.