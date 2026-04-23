Am Samstag, den 25. April, empfängt der SV 09 Arnstadt um 15 Uhr am Obertunk den FC An der Fahner Höhe zum Punktspiel in der Thüringenliga. Fahner Höhe absolvierte bislang eine enttäuschende Saison und steht mit 34 Punkten und 48:49 Toren auf dem sechsten Platz in der Tabelle. Damit sind sie ein ganzes Stück von ihren Ansprüchen als Spitzenmannschaft entfernt. Nach zwei Siegen in Folge wollen die Arnstädter selbstbewusst auftreten und gegen ihren Angstgegner den Bock umstoßen und die Punkte am Obertunk behalten.