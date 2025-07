Timo Werner nicht mal im Aufgebot

Nicht mal mit im Kader für die Partie in Thüringen war neben Kevin Kampl auch der einstige RB-Torjäger Timo Werner. Der 29-Jährige hat einen Vertrag, der noch ein Jahr gültig ist, der Verein will den Mittelstürmer allerdings dem Vernehmen nach verkaufen.



Der Spieler Werner war nach einer Leihe in diesem Sommer von Tottenham Hotspur zurückgekehrt. Trainer Werner verzichtete in André Silva auf einen weiteren einst hoch gehandelten, nun aber aussortierten Angreifer im Aufgebot. In der kommenden Woche reist RB ins Trainingslager nach Donaueschingen vom 23. bis 30. Juli.