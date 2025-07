Vor 6.322 Besuchern im Fürther Ronhof, darunter rund 300 Union-Fans, erzielte Fürths Kapitän Branimir Hrgota in der 54. Minute mit einem schönen Schrägschuss in die rechte obere Torhälfte den Siegtreffer für die Gastgeber. Gegner Union merkte man allerdings die hohe Trainingsbelastung der vergangenen Tage an.