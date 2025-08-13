Fußball-Testspiele FC Bayern nach Woltemade-Ultimatum: "Genug gesagt"

Zürich - Der FC Bayern München hält sich nach dem Ultimatum des VfB Stuttgart im Wechselpoker um Nick Woltemade hinsichtlich seiner Marschroute zunächst bedeckt. "Es wird so viel gesprochen und spekuliert - alles Mögliche. Summen schwirren herum - Deadlines. Ich glaube, da wurde schon genug gesagt", sagte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 2:1 des deutschen Fußball-Meisters im letzten Testspiel beim Grasshopper Club Zürich und vor dem Supercup-Duell beider Vereine am Samstag (20.30 Uhr) in Stuttgart.