Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verließ der SV Walldorf auch nach dem zweiten Testspiel den Platz als Sieger. Der Gegner, der fränkische Kreisligist TSV Ostheim/Rhön musste dem eigenen Tempo am Ende Tribut zollen und so stand es am Ende 2:1 (1:1) für den SV.