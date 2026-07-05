Noch bevor die neue Fußballsaison überhaupt begonnen hat, rollen über die Wangen mancher Spieler schon jetzt bittere Tränen. Als Cedric Burkart vom FSV Schmalkalden am Samstag (4. Juli) in der 58. Spielminute des Testspiels gegen Thüringenliga-Aufsteiger 1. Suhler SV ausgewechselt wird, ist es, als ob da gerade eine kleine, lieb gewonnene Welt für immer zusammenbricht. Burkart hält sich Trikot und Hand vors Gesicht und verlässt den Kunstrasenplatz. Das war’s. Das Kapitel Fußball in Thüringen schließt sich. Wahrscheinlich für immer.