Von Beginn an machte der Thüringenligist klar, wer das Spiel bestimmen würde. Bereits in der 8. Minute traf Kunz zur frühen Führung, fünf Minuten später erhöhte Seiml auf 2:0. Besonders auffällig: Neuzugang Bartholome, der in der 23. Minute zunächst auf 3:0 stellte und sich später mit einem Doppelpack (zweites Tor in der 39. Minute) in die Torschützenliste eintrug. Zwischenzeitlich hatte Scheuring (28.) den vierten Treffer erzielt.