In diesem zweiten Testspiel in Vorbereitung auf die in drei Wochen beginnende Landesklasse-Saison hatte Ilmenau sich den Meister der Landesklassenstaffel 2 Empor Walschleben eingeladen. Also ein echter Prüfstein für das Team von Trainer Thomas Giehl und das zeigte das Spiel, welches am Ende 2:2 endete, auch. Walschleben bestritt diese Partie aus dem Trainingslager heraus mit einer Trainingseinheit bereits am Vormittag. Ilmenau, urlaubsbedingt nicht mit allen Stammspielern der Vorsaison, begann die Partie mit Todoran vom eigenen Nachwuchs und Gomez aus der zweiten Mannschaft. Beide waren eine echte Bereicherung für das Ilmenauer Spiel und konnten durchaus Akzente im spielerischen Bereich setzen. Gomez in der Viererkette und als Sechser mit Ballsicherheit und Übersicht, Todoran auf der rechten Außenbahn wusste mit Schnelligkeit und Spielverständnis zu überzeugen.