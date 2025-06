"Wir haben einen ordentlichen Test gesehen, haben viele Tore geschossen nach einer anstrengenden Woche, in der die Jungs viel trainiert haben", sagte Trainer Thomas Kleine, der ohne Sacha Bansé und Aaron Keller sowie U19-EM-Teilnehmer Lukas Reich auskommen musste. Zudem fehlte krankheitsbedingt Luca Itter. Der nächste Test steht für Fürth am 5. Juli bei der SpVgg Ansbach 09 an.