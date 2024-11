Mit dem 3:0 durch Robin Meißner in der 77. Minute war das Spiel entschieden, Jonas Oehmichen (85.) und erneut Bohdanow (88.) legten nach, ehe es in die zusätzlichen 30 Minuten ging. Dort trug sich Christoph Daferner (102.) mit dem 6:0 in die Torschützenliste ein. Mit dem Schlusspfiff gelang Yesua Motango noch der Erfurter Ehrentreffer.