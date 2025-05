Größte Endrunde der WM-Geschichte

Mit erstmals 48 Mannschaften und den über 100 Partien wird das Männer-Turnier 2026 die größte Endrunde der WM-Geschichte. Gespielt wird in den USA, in Mexiko und in Kanada. Das Eröffnungsmatch wird am 11. Juni 2026 angepfiffen, das Endspiel fünf Wochen später am 19. Juli. Allein in der Gruppenphase wird es 72 Spiele geben. Zum Vergleich: 2022, als die WM vom 20. November bis zum 18. Dezember in Katar ausgetragen wurde und Argentinien angeführt von Kapitän Lionel Messi den Titel holte, wurden insgesamt 64 Partie gespielt.