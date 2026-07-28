Madrid - Spaniens Fußball-Weltmeister Marc Cucurella hat sein Versprechen eingelöst. Jetzt ziert ein neues Tattoo mit dem Gesicht seines Trainers Luis de la Fuente samt WM-Pokal seinen linken Oberarm. Auf seinem Instagram-Kanal präsentierte der Neuzugang von Real Madrid ein Video von der Tattoo-Session. "Versprechen gehalten", schrieb Cucurella dazu. Bereits vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko hatte der Weltklasse-Verteidiger angekündigt, sich im Falle des Titel-Triumphs das Konterfei seines Trainers stechen zu lassen.