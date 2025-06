Orlando - Nationalspieler Jonathan Tah will nach seinem Wechsel mit einjähriger Verzögerung von Bayer 04 Leverkusen zum FC Bayern als Fußballer und auch als Persönlichkeit in München wachsen. Der 29-Jährige fühlt sich "bereit", gleich am Sonntag (18.00 Uhr/Sat.1. und DAZN) zum Auftakt der Club-WM in Cincinnati gegen Auckland City erstmals im Bayern-Trikot aufzulaufen.