Im zweiten Pflichtspiel unter neuer Leitung hat der SV Dietzhausen am Samstag, 15. März, den ersten Saisonsieg in 2025 geholt. Das 5:2 (1:1) bei der Thüringenliga-Reserve des VfL Meiningen ist gleichzeitig der höchste Sieg für den SVD in der laufenden Kreisoberliga-Saison.