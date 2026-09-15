Buenos Aires - Nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft könnte Lionel Messi doch noch zu einem weiteren Einsatz für Argentinien kommen. Trainer Lionel Scaloni nominierte den 39 Jahre alten Superstar in seinen Kader für drei anstehende Freundschaftsspiele. Verbandspräsident Claudio Tapia sagte, Messi habe die Einladung für das Duell mit Benin am 6. Oktober in Buenos Aires angenommen. Messi selbst äußerte sich zunächst nicht.