Fußball-Supercup: Warum Dortmund von einem Pokalsieger FC Bayern profitiert

Berlin - Der Ausgang des DFB-Pokalendspiels zwischen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart hat Auswirkungen auf den Start in die kommende Fußballsaison - und auch auf Borussia Dortmund.
Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart ermitteln am Samstag den DFB-Pokalsieger. Das Berliner Finale hat auch Einfluss auf ein drittes Team und den Saisonstart 2026/27.
Berlin - Der Ausgang des DFB-Pokalendspiels zwischen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart hat Auswirkungen auf den Start in die kommende Fußballsaison - und auch auf Borussia Dortmund.
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Die Bayern stehen als deutscher Meister als Teilnehmer fest. Gewinnt Stuttgart das Pokalfinale, wären sie der Gegner. Es käme zur Neuauflage des Supercup-Endspiels dieser Saison, das die Bayern in Stuttgart mit 2:1 gewinnen konnten.
Sollten die Bayern in Berlin jedoch das Double schaffen, rückt der Tabellenzweite der Bundesliga nach. Dann wäre Dortmund der Bayern-Gegner im Supercup. Dieser ist auch finanziell attraktiv: Der Sieger kassierte zuletzt drei Millionen Euro Preisgeld, der Finalverlierer bekam immerhin zwei Millionen.