Der Supercup hält nicht das, was der große Name verspricht. Das muss am Samstag (21. Juni) auch sein neuster Besitzer, die SG Herpf/Henneberg/Hermannsfeld, erfahren. Der ansehnliche Pokal, den sie gerade in Dietzhausen gegen den 1. Suhler SV gewonnen hat, ist nicht ganz dicht. Unter ihm hat sich auf einem der Tische im Festzelt eine kleine Pfütze aus Bier gebildet, das erst kurz zuvor oben hineingeschüttet worden war. Die pragmatische Lösung hat der inzwischen erfahrene Pokalsieger schnell gefunden: Dann müsse man eben schneller trinken!