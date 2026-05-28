Fußball-Supercup: Noch einmal Herpf gegen Zella-Mehlis?

Am Samstag, dem 20. Juni, wird in Dreißigacker der Supercup ausgetragen. Hier bekommt es traditionell der Meister mit dem Pokalsieger zu tun. Doch in diesem Jahr sicherten sich die Rand-Meininger aus Herpf beide Titel. Wie der KFA mitteilt, rückt in einem solchen Fall der Vizemeister als Kontrahent nach.