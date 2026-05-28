Fußball-Supercup: Noch einmal Herpf gegen Zella-Mehlis?

Zweimal trafen sie in dieser Saison bereits in der Kreisoberliga aufeinander, dazu jüngst am Pfingstsonntag im Finale des Ligapokals. Kommt es am 20. Juni zum vierten Duell zwischen dem FC Zella-Mehlis und Doublegewinner Herpfer SV?
Dreimal spielten der FC Zella-Mehlis und der Herpfer SV in dieser Saison bereits gegeneinander. Am 20. Juni könnte aufgrund einer besonderen Konstellation das vierte Duell folgen.
Zweimal trafen sie in dieser Saison bereits in der Kreisoberliga aufeinander, dazu jüngst am Pfingstsonntag im Finale des Ligapokals. Kommt es am 20. Juni zum vierten Duell zwischen dem FC Zella-Mehlis und Doublegewinner Herpfer SV?
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Am Samstag, dem 20. Juni, wird in Dreißigacker der Supercup ausgetragen. Hier bekommt es traditionell der Meister mit dem Pokalsieger zu tun. Doch in diesem Jahr sicherten sich die Rand-Meininger aus Herpf beide Titel. Wie der KFA mitteilt, rückt in einem solchen Fall der Vizemeister als Kontrahent nach.
Platz zwei in der Liga belegt aktuell Struth-Helmershof. Der FC Zella-Mehlis folgt auf Rang drei. Zwei Punkte trennen beide Verfolger im Moment. Pikant: Am letzten Kreisoberliga-Spieltag (13. Juni) empfängt der FC Zella-Mehlis die Struth zu ihrem möglicherweise allerletzten Spiel.
Ab der neuen Saison bildet die Thuringia gemeinsam mit dem FSV Floh-Seligenthal einen neuen Verein, den FC Rennsteig.