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Fußball-Supercup Noch einmal Herpf gegen Zella-Mehlis?

Dreimal spielten der FC Zella-Mehlis und der Herpfer SV in dieser Saison bereits gegeneinander. Am 20. Juni könnte aufgrund einer besonderen Konstellation das vierte Duell folgen.

Fußball-Supercup: Noch einmal Herpf gegen Zella-Mehlis?
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Drei Duelle gab es in dieser Saison bereits zwischen Herpf und Zella-Mehlis – alle drei hat Herpf gewonnen, zuletzt am Sonntag im Ligapokal. Foto: Karsten Tischer

Zweimal trafen sie in dieser Saison bereits in der Kreisoberliga aufeinander, dazu jüngst am Pfingstsonntag im Finale des Ligapokals. Kommt es am 20. Juni zum vierten Duell zwischen dem FC Zella-Mehlis und Doublegewinner Herpfer SV?

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