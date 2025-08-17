Fußball-Supercup Díaz-Debüt: Tor, Titel und Jubel für toten Ex-Kollegen

Stuttgart - Erst der Jubel für den toten Ex-Kollegen, dann das Lob vom Sportdirektor: 70-Millionen-Einkauf Luis Díaz hat eine bemerkenswerte Pflichtspiel-Premiere im Trikot des FC Bayern gezeigt. "Sehr gut" habe der Kolumbianer gespielt, sagte Christoph Freund nach dem 2:1 der Münchner im Supercup beim VfB Stuttgart. Er freue sich "extrem", dass der vom FC Liverpool gekommene Offensivmann nach mehreren vergebenen Chancen in der Vorbereitung nun erstmals für den deutschen Fußball-Rekordmeister getroffen hat.