Fußball-Supercup Bayern gewinnen Supercup - VfB schließt Akte Woltemade

Stuttgart - Den Transferpoker um Nick Woltemade hat der FC Bayern offensichtlich verloren, den ersten Titel der Saison aber gewonnen. Die Münchner bezwangen den VfB Stuttgart im Duell um den Franz-Beckenbauer-Supercup mit 2:1 (1:0) und nehmen vom Gastspiel am Neckar den Silberpott mit nach Hause. Den angestrebten Wechsel von Nationalstürmer Woltemade, der für die Stuttgarter eine Riesenchance vergab, muss sich der deutsche Fußball-Rekordmeister zumindest für diesen Sommer aber vermutlich abschminken.