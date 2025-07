Abwehrspieler Bennet Pohle schließt sich dem künftigen Liga-Konkurrenten FC Steinbach-Hallenberg an und auch mit Modou Dampha (zum FSV Hildburghausen) wird es kommende Saison zwei Wiedersehen geben. Ebenfalls nach Hildburghausen, allerdings in deren zweite Mannschaft, wechselt Aboubacar Sidiki Kante. Der Stürmer traf für Suhls Zweite zehnmal in der abgelaufenen Spielzeit und war damit der erfolgreichste Torschütze des Kreisklasse-Staffelsiegers. Paul Zimmermann wechselt zum SC 07 Schleusingen, wo er vor ein paar Jahren schon einmal spielte. Schleusingen wurde in der jüngsten Spielzeit Vorletzter in der Kreisliga Südthüringen und stieg ab. Finn Hofmann verlässt die Suhler und schließt sich der SG Untermaßfeld/Obermaßfeld (Kreisliga) an.