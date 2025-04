Neun Gegentore und kein einziges Mal selbst gejubelt: Die beiden Ausflüge der Viernauer Fußballer ins Suhler Auestadion am Dienstag- und Mittwochabend (15./16. April) hatten eine desaströse Bilanz für die Gäste. Zumindest im Kreisklasse-Duell am Dienstag hatte die dritte Mannschaft der neuen Haselgrund-Spielgemeinschaft zunächst einfach Pech: Zwei Kunstschüsse von Suhls Joel Iordache (gleich zweimal nach einer Ecke volley unter die Latte) brachten Suhls Zweite, die noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft in der zweiten Staffel hat, nach 15 Minuten 2:0 in Führung. 5:0 endete die Partie.